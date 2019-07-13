Гимнастка Селезнева стала победительницей Универсиады в упражнениях с лентами

Россиянка Екатерина Селезнева завоевала золото в упражнениях с лентами в соревнованиях по художественной гимнастике на летней Универсиаде в Неаполе, сообщает ТАСС.

Спортсменка получила за свое выступление 20,450 балла. Серебро взяла представительнице Италии Алессия Руссо (18,700). Украинка Ева Мелещук набрала равное с итальянкой количество баллов, однако уступила ей по дополнительных показателям.

Летняя Универсиада в Неаполе завершится 14 июня.

Ранее сообщалось, что Селезнева взяла бронзу в упражнениях с булавами на Универсиаде.