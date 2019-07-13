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Гимнастка Селезнева стала победительницей Универсиады в упражнениях с лентами 

Газета.Ru + ещё 29 3 часа назад
Россиянка Екатерина Селезнева завоевала золото в упражнениях с лентами в соревнованиях по художественной гимнастике на летней Универсиаде в Неаполе, сообщает ТАСС.
Спортсменка получила за свое выступление 20,450 балла. Серебро взяла представительнице Италии Алессия Руссо (18,700). Украинка Ева Мелещук набрала равное с итальянкой количество баллов, однако уступила ей по дополнительных показателям.
Летняя Универсиада в Неаполе завершится 14 июня.
Ранее сообщалось, что Селезнева взяла бронзу в упражнениях с булавами на Универсиаде.
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