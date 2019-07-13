Москвичам пообещали долгую жизнь

Чиновники пообещали, что москвичи доживут до 85 лет. К 2035 году средняя продолжительность жизни москвичей составит 85-86 лет. Об этом заявил замглавы департамента труда и соцзащиты Москвы Владимир Филиппов , сообщает КП.

По его словам, сегодня продолжительность жизни обитателей столицы составляет 78 лет. При этом психологический порог старости увеличивается. Уже сейчас он составляет в первопрестольной 72 года.

«Тридцать лет назад человек в 50 лет уже выходил на пенсию и посвящал большую часть времени воспитанию внуков, хозяйству, огороду. Сейчас сценарии старости меняются. Все больше современных москвичей старшего возраста чувствуют себя и в 55, и в 65, и даже в 70 лет практически так же, как в 45 или в 50 лет», — рассказал Филиппов.

Увеличение среднего возраста населения скажется на численности пенсионеров. В 2030 году их будет 4 миллиона — на миллион больше чем сейчас.