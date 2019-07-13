Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Москвичам пообещали долгую жизнь 

Рамблер + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Чиновники пообещали, что москвичи доживут до 85 лет. К 2035 году средняя продолжительность жизни москвичей составит 85-86 лет. Об этом заявил замглавы департамента труда и соцзащиты Москвы Владимир Филиппов, сообщает КП.
По его словам, сегодня продолжительность жизни обитателей столицы составляет 78 лет. При этом психологический порог старости увеличивается. Уже сейчас он составляет в первопрестольной 72 года.
«Тридцать лет назад человек в 50 лет уже выходил на пенсию и посвящал большую часть времени воспитанию внуков, хозяйству, огороду. Сейчас сценарии старости меняются. Все больше современных москвичей старшего возраста чувствуют себя и в 55, и в 65, и даже в 70 лет практически так же, как в 45 или в 50 лет», — рассказал Филиппов.
Увеличение среднего возраста населения скажется на численности пенсионеров. В 2030 году их будет 4 миллиона — на миллион больше чем сейчас.
Прочее , Владимир Филиппов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Урал» стал лидером РПЛ
В семье Зидана произошла трагедия1
Серена Уильямс разгромно проиграла в финале Уимблдона
Повторила за Туктамышевой? Что творит Медведева2
Россия впервые проиграла в США. Американцам7
Видео
01:22
В США футболисту грозит тюрьма за драку с полицейским
Футбол
00:41
Повторила за Туктамышевой? Что творит Медведева
Фигурное катание Статьи
00:21
Вратарь пропустил курьезный автогол
Футбол
00:33
Погба забил пахом и отпраздновал гол через боль
Футбол
00:21
Футболисту стало плохо после перехода в «Реал»
Футбол
05:37
Тарасов напрасно лег под нож
Футбол
00:32
Кто продал Олимпиаду? Скандал в МОК
Летние виды спорта
02:11
Месси и Овечкин лучшие в своих видах спорта
Прочее
00:29
Установлен новый рекорд самого быстрого нокаута в UFC
MMA
00:07
Падение Овечкина с вейкборда назвали лучшим видео дня
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение