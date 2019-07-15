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Гризманн: «Жаль, что „Атлетико“ так реагирует. Они должны принять мой уход» 

SPORT24.ru + ещё 16 1 час назад
Фото: RT на русском
Новичок «Барселоны» Антуан Гризманн прокомментировал реакцию его бывшего клуба «Атлетико» на трансфер француза. В прошлом году Гризманн отказался переходить в «Барселону» и подписал с мадридцами новый контракт, но в этом году изменил решение и весной объявил об уходе из клуба.
В июле «Барселона» выплатила прописанные в контракте 120 млн евро отступных за Гризманна. Однако «Атлетико» считает, что Гризманн и каталонцы договорились о переходе еще весной, когда сумма отступных составляла 200 млн евро. Следовательно, по мнению мадридского клуба, «Барселона» должна им еще 80 млн «Мы достигли соглашения с «Атлетико», но потом оно изменилось. Так вышло и нужно это принять. Что касается реакции «Атлетико», мне жаль. Я специально пошел на встречу с руководством, чтобы не застать их врасплох, чтобы они могли подготовиться к будущему», — цитирует Гризманна BBC Sport.
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