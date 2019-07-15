Белоус рассказал, как Слуцкий проходил психологическое тестирование

Неудачное выполнение психологических тестов, по словам Белоуса, заставило владельца клуба задуматься об увольнении тренера.

Основным акционером футбольного клуба «Москва» был Михаил Прохоров

"Основная претензия владельца заключалась в том, что Слуцкий был не в состоянии в важнейший момент показать тренерскую твердость. Глава клуба, кстати, в 2006 году привел в команду психоаналитика, который тестировал Леонида Викторовича. Я заключения эксперта не видел, но после этого Прохоров аккуратно начал готовить нас к отставке Слуцкого", — сказал Белоус.