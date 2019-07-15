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Белоус рассказал, как Слуцкий проходил психологическое тестирование 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Бывший президент ФК «Москва» Юрий Белоус рассказал о том, как повлияло на судьбу Леонида Слуцкого приглашение психоаналитика, сообщает «Чемпионат.com».
Неудачное выполнение психологических тестов, по словам Белоуса, заставило владельца клуба задуматься об увольнении тренера.
Основным акционером футбольного клуба «Москва» был Михаил Прохоров.
"Основная претензия владельца заключалась в том, что Слуцкий был не в состоянии в важнейший момент показать тренерскую твердость. Глава клуба, кстати, в 2006 году привел в команду психоаналитика, который тестировал Леонида Викторовича. Я заключения эксперта не видел, но после этого Прохоров аккуратно начал готовить нас к отставке Слуцкого", — сказал Белоус.
Ранее сообщалось, что Антуан Гризманн расстроен реакцией бывшего клуба на его переход в «Барселону».
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Прочее , Антуан Гризманн , Юрий Белоус , Леонид Слуцкий , Михаил Прохоров , Чемпионат.com
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