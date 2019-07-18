Президент «Реала» мягко «отшил» Зидана

По словам главы мадридского клуба, подписать полузащитника ближайшим летним трансферным окном будет проблематично.

Зидану нравится стиль игры Погбы, поэтому он попросил Переса и генерального директора "Реала" Хосе Анхеля Санчеса еще раз поговорить с "МЮ" по поводу футболиста. Однако руководители "королевского клуба" ему отказали, сообщив, что уже и так потратили более €300 млн на новых игроков.

Манкунианцы не хотят отдавать Погбу менее чем за €200 млн Ранее сообщалось, что наставник "Манчестер Юнайтед" намерен строить игру команды вокруг Погба.