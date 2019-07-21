Украинские полярники проголосовали на выборах в Раду

КИЕВ, 21 июл — РИА Новости. Двенадцать украинских полярников проголосовали на самом отдаленном от Киева избирательном участке — на станции «Академик Вернадский», сообщила в воскресенье пресс-служба министерства образования и науки Украины.

"На спецучастке на станции «Академик Вернадский» завершилось голосование на внеочередных выборах в Верховную раду Украины . К нему присоединились 12 участников 24-й украинской антарктической экспедиции, то есть явка традиционно составляет 100%", — говорится в сообщении.

Отмечается, что станция «Академик Вернадский» расположена за 15 тысяч километров от Киева и является самым далеким избирательным участком Украины.

По данным пресс-службы, голосование продолжалось всего 30 минут в помещении бара «Фарадей», ящиком для голосования служил прозрачный бокс для еды.

Внеочередные парламентские выборы проходят на Украине в воскресенье. Половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина — в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.