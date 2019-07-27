Стала известна судьба россиян после обрушения крыши на ЧМ 

Российские спортсмены не пострадали во время обрушения навесного этажа в ночном клубе в южнокорейском городе Кванджу.
В настоящий момент там проходит чемпионат мира по водным видам спорта, передает РИА «Новости».
"У нас никаких жалоб от спортсменов не было. Это прошло мимо нас", — отметили во Всероссийской федерации плавания.
Также высказался тренер женской сборной России по водному поло Андрей Белофастов: по его словам, отечественные атлеты не получили травм.
Ранее пловчиха Юлия Ефимова поделилась эмоциями от победы на чемпионате мира.