Стала известна судьба россиян после обрушения крыши на ЧМ

Российские спортсмены не пострадали во время обрушения навесного этажа в ночном клубе в южнокорейском городе Кванджу.

В настоящий момент там проходит чемпионат мира по водным видам спорта, передает РИА «Новости».

"У нас никаких жалоб от спортсменов не было. Это прошло мимо нас", — отметили во Всероссийской федерации плавания.

Также высказался тренер женской сборной России по водному поло Андрей Белофастов : по его словам, отечественные атлеты не получили травм.