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Стала известна судьба россиян после обрушения крыши на ЧМ 

Газета.Ru + ещё 50 27 июля 2019
Фото: Газета.Ru
Российские спортсмены не пострадали во время обрушения навесного этажа в ночном клубе в южнокорейском городе Кванджу.
В настоящий момент там проходит чемпионат мира по водным видам спорта, передает РИА «Новости».
"У нас никаких жалоб от спортсменов не было. Это прошло мимо нас", — отметили во Всероссийской федерации плавания.
Также высказался тренер женской сборной России по водному поло Андрей Белофастов: по его словам, отечественные атлеты не получили травм.
Ранее пловчиха Юлия Ефимова поделилась эмоциями от победы на чемпионате мира.
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