Определился победитель «Тур де Франс»

В воскресенье, 28 июля, завершилась престижная многодневная велогонка, которая проходила во Франции в 106 раз.

Сегодня, 28 июля, завершилась самая известная и престижная многодневная велогонка «Тур де Франс», которая проводится во Франции больше 100 лет. Впервые в ее истории победу одержал колумбиец. Эган Берналь из команды «Team Ineos» показал результат 82 часа и 57 минут. Берналю исполнилось 22 года и 196 дней, и он стал третьим среди самых молодых победителей «Тур де Франс». На сегодняшний день пальму первенства до сих пор держит француз Анри Корне. Он выиграл гонку в 1904 году. Тогда спортсмену было 19 лет и 352 дня. На втором месте — Франсуа Фабер из Люксембурга. Он стал первым иностранным победителем «Тур де Франс» и одним из самых молодых. Одержав в 1909 году победу в возрасте 22 лет 187 дней.

В этом году «Тур де Франс» проходил в 106 раз с 6 по 28 июля. Велогонка состояла из 21 этапа, общей протяженностью 3480,3 километра, и проходила не только по территории Франции, но и Бельгии. Впервые в истории многодневки, финиши трех этапов были расположены на высоте выше 2100 м над уровнем моря. Считается, что в этом году спортсмены преодолели самый горный маршрут «Тур де Франс», который традиционно завершился на Елисейских Полях в Париже.