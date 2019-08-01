Юрий Жирков: «К ВАР отношусь положительно» 

Защитник "Зенита" Юрий Жирков на пресс-конференции перед матчем против «Краснодара» рассказал об отношении к системе ВАР и нюансах подготовки к субботней игре.
— На матче «Зенит» — «Краснодар» будет работать ВАР. Как вы относитесь к этой системе? — вопрос Жиркову.
— Положительно. Нет никаких проблем.
— Для болельщиков и нейтральных зрителей матч против «Краснодара» стоит особняком. А для игроков? Есть особенные нюансы при подготовке?
— Нюансов нет, готовимся как к обычной игре. Будем играть с хорошей командой, все футболисты понимают это и настраиваются сами с собой.
— По сравнению с тем весенним матчем, когда «Зенит» выиграл 3:2, состав «Краснодара» изменился. А изменилась ли его игра?
— Не думаю. Видел несколько их матчей, они играли в тот же футбол — контролируют мяч, проводят быстрые атаки.
Матч «Зенит» — «Краснодар» пройдет субботу 3 августа в 21.30 по московскому времени, «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи. (Егор Бычков, Гоша Чернов)