Юрий Жирков: «К ВАР отношусь положительно»

Защитник "Зенита" Юрий Жирков на пресс-конференции перед матчем против «Краснодара» рассказал об отношении к системе ВАР и нюансах подготовки к субботней игре.

— На матче «Зенит» — «Краснодар» будет работать ВАР. Как вы относитесь к этой системе? — вопрос Жиркову.

— Положительно. Нет никаких проблем.

— Для болельщиков и нейтральных зрителей матч против «Краснодара» стоит особняком. А для игроков? Есть особенные нюансы при подготовке?

— Нюансов нет, готовимся как к обычной игре. Будем играть с хорошей командой, все футболисты понимают это и настраиваются сами с собой.

— По сравнению с тем весенним матчем, когда «Зенит» выиграл 3:2, состав «Краснодара» изменился. А изменилась ли его игра?

— Не думаю. Видел несколько их матчей, они играли в тот же футбол — контролируют мяч, проводят быстрые атаки.