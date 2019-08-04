«Уфа» поздравила Зинченко с победой в Суперкубке Англии

Александр Зинченко завоевал шестой трофей в Англии! В Суперкубке Англии „Манчестер Сити“ одержал победу над „Ливерпулем“ в серии пенальти со счетом 5:4. Экс-футболист „Уфы“ Александр Зинченко отыграл 90 минут в финале, забил четвертый пенальти в серии в ворота Алиссона Беккера!» — говорится в посте, опубликованном на официальной странице «горожан» в социальной сети Twitter.

"Уфа" стала первым взрослым клубом в карьере украинского футболиста. Спортсмен выступал в России с 2015 по 2016 год, вышел на поле 31 раз и забил 2 мяча.

Ранее сообщалось, что наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал оценку победному для своей команды матчу с «Ливерпулем» за Суперкубок Англии.