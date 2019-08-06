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Трансфер нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы в «МЮ» сорвался. Причины 

Чемпионат.com + ещё 20 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Еще одна трансферная эпопея этого лета.
Разговоры о том, что Дибала может покинуть «Ювентус» этим летом, начались весной –по информации итальянского издания Goal, туринский клуб был готов расстаться с аргентинцем, который перестал быть лидером команды. Маурицио Сарри хотел сохранить нападающего и даже нашел под него подходящую позицию, но руководство решило иначе.
Кто хотел Дибалу
Первый, кто сделал предложение «Юве» по Дибале, был «Тоттенхэм» — англичане предложили за нападающего 50 млн евро. Но туринский клуб отказался, так как руководство хочет выручить с продажи аргентинца 70-90 млн евро. Позже, по сообщениям Sky Sports, итальянцы начали вести переговоры с «Манчестер Юнайтед»: они предложили Пауло в обмен на Ромелу Лукаку, трансфер которого оценивается в 75 млн евро. В то же самое время, по информации Goal, руководство «Юве» дало понять агентам Дибалы, что клуб готов его отпустить, если будет приемлемый вариант. Аргентинец сказал, что покидать Турин и переходить в «МЮ» на предлагаемых условиях не хочет. Это поставило под угрозу сделку с Лукаку, хотя бельгиец уже дал согласие на переезд в Италию.
Но потом Sky Sports сообщил, что Дибала зол на руководство и хочет перейти. Через пару дней в новостях снова пошла информация, что аргентинец все же не намерен никуда уходить. В итоге все дошло до того, что трансфер в «МЮ», по информации The Telegraph, сорвался.
Почему сорвался трансфер в «МЮ»
Во-первых, Дибала не хотел переходить в «МЮ», потому что сомневался в будущем клуба, занявшего в прошлом сезоне шестое место. Во-вторых, англичане не могли всецело удовлетворить его требования по зарплате — аргентинец запросил 10 млн евро в год (в «Юве» у него 7 млн евро). Но основной причиной, по версии Daily Mail, стали огромные агентские выплаты в размере 15 млн евро. Представитель Дибалы требовал эту сумму, чтобы выкупить права на использование имени, изображения и бренда аргентинца, которые принадлежат третьей стороне. «МЮ», узнав это, отменил забронированный ранее рейс и отменил трансфер.
Как ситуация обстоит сейчас
1 августа Дибала прилетел в Турин, чтобы поговорить с Сарри, но разговор так и не состоялся.
В понедельник его отпуск закончился, он прошел медобследование и тренировался с командой.
Несмотря на это, его будущее все еще не определено. Сейчас уже пошли слухи, что «ПСЖ» готов отдать за него 60 млн евро.
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Прочее , Пауло Дибала , Манчестер Юнайтед
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