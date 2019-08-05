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Умер Сергей Березин
Газета.Ru
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ещё 22
2 часа назад
Фото:
RT на русском
Комментарии
В возрасте 82-лет умер композитор
Сергей Березин
. Сообщение о его смерти в своем инстаграме опубликовала близкий друг музыкального автора поэтесса
Лариса Рубальская
.
Новость дополняется.
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