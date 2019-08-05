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Умер Сергей Березин 

Газета.Ru + ещё 22 2 часа назад
Фото: RT на русском
В возрасте 82-лет умер композитор Сергей Березин. Сообщение о его смерти в своем инстаграме опубликовала близкий друг музыкального автора поэтесса Лариса Рубальская.
Новость дополняется.
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Прочее , Сергей Березин , Лариса Рубальская
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