Она выбирает, где ему играть. Требовательная подруга Пауло Дибалы

Ориана Сабатини — возлюбленная пока еще полузащитника «Ювентуса» Пауло Дибалы

Все лето активно ведутся слухи о переезде 25-летнего футболиста сборной Аргентины на Туманный Альбион: сначала СМИ отправляли Дибалу в "Манчестер Юнайтед" , заявляя что его переезд в Манчестер — лишь дело времени. После того, как стало известно, что игрок и клуб не сошлись в финансовых вопросах, новой целью ньюсмейкеров и инсайдеров стал «Тоттенхэм».

На то есть несколько объективных спортивных причин: Дибала наверняка не прочь поиграть под руководством своего соотечественника Маурисио Почеттино, да и в целом не прочь попробовать свои силы в одной из лучших лиг мира, открывающей, ко всему прочему, новые финансовые горизонты.

Но основная причина, по которой данный переход может быть осуществим, кроется на поверхности: Лондон, помимо всех свои очевидных преимуществ, является одной из главных столиц мира моды. Переезд в столицу Великобритании должен благоприятно сказаться на карьере возлюбленной Пауло, которая является моделью, актрисой, но лучше всего у нее получается записывать песни — Сабатини выступает на сцене с 8-летнего возраста.

Пока весь мир волнует, где же продолжит карьеру «малыш» (прозвище Дибалы), нас интересует исключительно его ослепительная девушка.

Ориана — не просто знойная красотка и одна из самых желанных девушек Аргентины — она дочь популярных в конце 90-х аргентинских актеров Освальдо Сабатини ("Богатые и знаменитые") и Катрин Фулоп ("Мятежный дух"), поэтому, чтобы пойти по стопам родителей, ее долго уговаривать не пришлось. А с ее внешностью все главные роли кинолент должны становиться легкой добычей.

Ориана и Пауло познакомились в социальных сетях. Однажды футболист пришел на выступление ослепительной красавицы в Буэнос-Айресе и не смог оторвать от нее глаз (мужская половина понимает тебя, Пауло). После чемпионата мира в России Паоло и Ориана решили, что пора переходить на новый этап и познакомили друг друга с родителями. В дальнейшем они начали вместе жить в Турине, где Пауло выступает за местный «Ювентус».

На Instagram Орианы подписаны почти 4 миллионов человек, в то время как у Дибалы в 8 раз больше — его страницу фолловят 32 миллиона человек. Но этот фактор никак не повлияет на то, что, по всей видимости, именно возлюбленная Пауло будет решать, где же продолжит карьеру один из самых популярных футболистов нынешнего поколения. О времена, о нравы…