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Источник: «Фиорентина» предложила контракт Рибери 

Спорт-Экспресс + ещё 37 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Французский полузащитник Франк Рибери может продолжить карьеру в «Фиорентине». Как сообщает официальный сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, клуб из Флоренции сделал предложение 36-летнему французу, который стал свободным агентом после ухода из «Баварии».
По данным источника, Рибери ранее отклонил предложения из Голландии, Саудовской Аравии и России. В частности, ранее сообщалось об интересе к нему со стороны ПСВ и "Локомотива".
Рибери в составе «Баварии» выиграл девять раз чемпионат Германии, забил 124 гола и сделал 182 голевые передачи в 425 матчах.
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Прочее , Франк Рибери , Локомотив
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