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Медведев призвал провести экологическую экспертизу проектов на Каспии 

РИА Новости + ещё 8 14 часов назад
Фото: РИА Новости
ТУРКМЕНБАШИ (Туркменистан), 12 авг — РИА Новости. По всем крупным проектам на Каспийском море следует провести экологическую экспертизу, заявил председатель правительства Дмитрий Медведев, выступая на первом Каспийском экономическом форуме в Туркмении.
"Я абсолютно убежден: все крупные проекты на Каспийском море должны проходить тщательную и беспристрастную экологическую экспертизу с участием специалистов из всех прикаспийских стран", — подчеркнул премьер-министр.
При этом правительствам прикаспийских государств (России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркмении) нужно активнее работать с инвесторами, развивать несырьевые сектора экономики, сказал Медведев.
В то же время премьер напомнил, что экономические и экологические темы, которые обсуждают участники форума, неотделимы от тех угроз, с которыми так или иначе сталкиваются все государства.
"Терроризм, незаконный оборот наркотиков, организованная преступность, неконтролируемая миграция — это далеко не полный список. В непосредственной близости от Каспийского моря находятся очаги нестабильности, поэтому мы должны осознавать, какая ответственность лежит на всех прикаспийских государствах", — добавил он.
Двенадцатого августа в курортной зоне «Аваза» в Туркменистане проходит первый Каспийский экономический форум. В пленарном заседании участвуют премьер-министры России Дмитрий Медведев и Болгарии Бойко Борисов.
После этого пройдут двусторонние встречи, а президент Тукменистана Гурбангулы Бердымухамедов и глава российского правительств посетят Международную Каспийскую выставку инновационных технологий в порту Туркменбаши.
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Прочее , Дмитрий Медведев , Гурбангулы Бердымухамедов , РИА Новости
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