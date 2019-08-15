Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Законы, вступающие в силу 15 августа 

Парламентская газета + ещё 1 4 часа назад
Фото: Парламентская газета
Постановление Правительства Российской Федерации от 3 августа 2019 года № 1019 «О внесении изменений в Положение о государственном земельном надзоре»
Министерство сельского хозяйства РФ должно разработать индикаторы риска нарушения обязательных требований, которые Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору будет использовать в качестве основания для проведения внеплановых проверок.
Постановление Правительства Российской Федерации от 3 августа 2019 года № 1016 «О внесении изменений в Правила предоставления в 2019 году субсидии из федерального бюджета бюджету Забайкальского края на софинансирование реализации мероприятий по обеспечению жилыми помещениями граждан, являвшихся собственниками жилых помещений или нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, утраченных в результате природных пожаров, произошедших на территории Забайкальского края в апреле 2019 г.»
Уточнены Правила предоставления в 2019 году средств бюджету Забайкальского края на софинансирование реализации мероприятий по обеспечению жильём граждан, которое было утрачено ими в результате природных пожаров, произошедших на территории региона в апреле этого года. Расширен перечень категорий граждан, которые должны быть переселены.
Подписанное Постановление распространяется на отношения, возникшие с 17 мая 2019 года.
Парламентская газета: последние новости
Власти Кузбасса предложили запретить рекламу и выдачу микрозаймов в местах скопления людей В Рязани стартует фестиваль воздухоплавания Памфилова: расширенное заседание ЦИК проведут на следующей неделе
Комментарии
Прочее , Россельхознадзор , Правительство РФ , Минсельхоз
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шарапова закончила выступления в Цинциннати
«Спартак» близок к покупке Тамеза
«Амур» победил «Динамо Пардубице» на турнире в Чехии
Шарапова проиграла австралийки Барти1
«Ливерпуль» победил «Челси» и завоевал Суперкубок УЕФА
Видео
00:39
Над Шараповой поиздевались после поражения
Теннис
00:37
Емельяненко: «Меня похищали инопланетяне»
MMA
12:47
«Манчестер Сити» выбрал нового капитана
Премьер-лига Футбол
00:37
«Ты должен быть лучше, чем я»
Фигурное катание
00:59
Украинский боксер повторил культовую сцену из «Бригады»
Бокс
01:33
Не спасла подругу: Как погибли чемпионки в Крыму
Летние виды спорта Статьи
00:43
Россия вырвала путёвку на Олимпиаду
Волейбол Статьи
01:11
Фанаты «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» устроили драку
Футбол
01:16
Мамаев и Кокорин попросили об УДО
Футбол
01:24
«Не хочу быть поломанным»: Овечкин о завершении карьеры
Хоккей Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение