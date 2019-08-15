Законы, вступающие в силу 15 августа

Постановление Правительства Российской Федерации от 3 августа 2019 года № 1019 «О внесении изменений в Положение о государственном земельном надзоре»

Постановление Правительства Российской Федерации от 3 августа 2019 года № 1016 «О внесении изменений в Правила предоставления в 2019 году субсидии из федерального бюджета бюджету Забайкальского края на софинансирование реализации мероприятий по обеспечению жилыми помещениями граждан, являвшихся собственниками жилых помещений или нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, утраченных в результате природных пожаров, произошедших на территории Забайкальского края в апреле 2019 г.»

Уточнены Правила предоставления в 2019 году средств бюджету Забайкальского края на софинансирование реализации мероприятий по обеспечению жильём граждан, которое было утрачено ими в результате природных пожаров, произошедших на территории региона в апреле этого года. Расширен перечень категорий граждан, которые должны быть переселены.

Подписанное Постановление распространяется на отношения, возникшие с 17 мая 2019 года.