«Метц» — «Монако»: Головин сыграет с первых минут

«Монако» опубликовал стартовый состав команды на матч 2-го тура французской Лиги 1 с «Метцем». Российский полузащитник Александр Головин сыграет за монегасков с первых минут.

«Монако»: Леком, Агилар, Бадьяшиль, Балло-Туре, Глик, Жемерсон, Бошилья, Головин, Желсон, Оньекуру, Бен-Йеддер.

Матч «Метц» — «Монако» состоится сегодня, 17 августа, на стадионе «Мунисипал Сейнт-Симфорьен» в Метце. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 мск.

В 1-м туре французской Лиги 1 «Монако» проиграл «Лиону» со счётом 0:3, а «Метц» сыграл вничью со «Страсбургом» (1:1).