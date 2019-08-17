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«Метц» — «Монако»: Головин сыграет с первых минут 

Чемпионат.com + ещё 20 23 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
«Монако» опубликовал стартовый состав команды на матч 2-го тура французской Лиги 1 с «Метцем». Российский полузащитник Александр Головин сыграет за монегасков с первых минут.
«Монако»: Леком, Агилар, Бадьяшиль, Балло-Туре, Глик, Жемерсон, Бошилья, Головин, Желсон, Оньекуру, Бен-Йеддер.
Матч «Метц» — «Монако» состоится сегодня, 17 августа, на стадионе «Мунисипал Сейнт-Симфорьен» в Метце. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 мск.
В 1-м туре французской Лиги 1 «Монако» проиграл «Лиону» со счётом 0:3, а «Метц» сыграл вничью со «Страсбургом» (1:1).
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