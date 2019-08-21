Российские хоккеисты устроили массовую драку во время матча

Хоккеисты команд «Катюша» и «Молотки» устроили массовую драку во время матча регулярного чемпионата «Мослиги». Видео появилось на YouTube-канале соревнований.

Во втором периоде при счете 4:1 в пользу «Молотков» между командами завязалась потасовка, в которой приняли участие все находящиеся на льду хоккеисты. Судья матча принял решение удалить одного из игроков «Катюши» до конца игры. С решением не согласился тренер команды Николай Великий , который после разговора с арбитром бросил в него бутылку, за что также был удален.

Встреча завершилась со счетом 7:1 в пользу «Молотков».