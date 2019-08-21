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Российские хоккеисты устроили массовую драку во время матча 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Хоккеисты команд «Катюша» и «Молотки» устроили массовую драку во время матча регулярного чемпионата «Мослиги». Видео появилось на YouTube-канале соревнований.
Во втором периоде при счете 4:1 в пользу «Молотков» между командами завязалась потасовка, в которой приняли участие все находящиеся на льду хоккеисты. Судья матча принял решение удалить одного из игроков «Катюши» до конца игры. С решением не согласился тренер команды Николай Великий, который после разговора с арбитром бросил в него бутылку, за что также был удален.
Встреча завершилась со счетом 7:1 в пользу «Молотков».
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Прочее , Николай Великий
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