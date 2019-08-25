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ПСЖ нашел замену Неймару в АПЛ 

Soccer News 2 часа назад
Фото: Soccer News
ПСЖ проявляет интерес к ивуарийскому нападающему «Кристал Пэлас» Уилфриду Заа, сообщает The Mirror.
По сведениям издания, французский клуб рассматривает кандидатуру Заа в качестве возможной замены бразильцу Неймару, которым активно интересуются "Реал" и «Барселона».
Ранее сообщалось, что «Кристал Пэлас» оценивает своего игрока в 110 миллионов евро. Интерес к нему проявляли "Манчестер Юнайтед" и «Арсенал», но они отказались платить требуемую сумму.
26-летний Заа в прошлом сезоне провел за «Кристал Пэлас» 36 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.
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Прочее , Уилфрид Заа , Реал , Манчестер Юнайтед
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