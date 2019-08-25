ПСЖ нашел замену Неймару в АПЛ

ПСЖ проявляет интерес к ивуарийскому нападающему «Кристал Пэлас» Уилфриду Заа , сообщает The Mirror.

По сведениям издания, французский клуб рассматривает кандидатуру Заа в качестве возможной замены бразильцу Неймару, которым активно интересуются "Реал" и «Барселона».

Ранее сообщалось, что «Кристал Пэлас» оценивает своего игрока в 110 миллионов евро. Интерес к нему проявляли "Манчестер Юнайтед" и «Арсенал», но они отказались платить требуемую сумму.

26-летний Заа в прошлом сезоне провел за «Кристал Пэлас» 36 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.