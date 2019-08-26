Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

СКА переиграл «Авангард» в заключительном матче турнира имени Пучкова 

Чемпионат.com + ещё 20 16 часов назад
Фото: Чемпионат.com
СКА обыграл «Авангард» со счётом 2:1 на турнире имени Николая Пучкова, который прошёл в Санкт-Петербурге.
Первый период завершился без заброшенных шайб, а во втором игровом отрезке «армейцы» дважды огорчили болельщиков омского клуба — точными бросками отметились Владимир Ткачёв и Александр Дергачёв. В середине третьего периода омской команде удалось сократить отставание в счёте до одного гола стараниями Андрея Стася, но на большее её не хватило, несмотря на то, что в концовке гости играли в формате «6 на 4».
СКА досрочно обеспечил себе победу на домашнем турнире. Подопечные Боба Хартли потерпели третье поражение в четырёх матчах и заняли предпоследнее место в таблице, опередив лишь «Торпедо».
Лучшие моменты Премьер-лиги
Чемпионат.com: последние новости
РФС рассмотрит заявление Тарасова к «Локомотиву» 28 августа «Фиорентина» уговаривает Дж. Симеоне перейти в «Динамо» Москва Таунсенд поддержал Янга, которого дважды издевательски обыграл Заха
Прочее , Александр Дергачев , Владимир Ткачев , Боб Хартли , СКА , ХК Авангард , Торпедо
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские легкоатлеты на ОИ-2020 выступят под флагом РФ
Назначен посол России на Олимпиаде в Токио8
«Хватит смешить людей»: американцы о разгроме Шараповой
«Можете списать меня со счетов»: как сдалась Шарапова2
Погба еще может стать игроком «Реала»
Видео
03:16
Кокорин и Мамаев могут выйти досрочно
Футбол
03:16
У Мамаева появились новые проблемы с законом
Футбол
00:45
Однорукий боец удушил соперника в дебютном бою
MMA
03:16
«Ударили по голове и сбросили»: заявление подруги Кокорина
Футбол Статьи
00:53
Заплатил за молчание о сексе: в чем Роналду признался суду
Футбол Статьи
00:39
Над Шараповой поиздевались после поражения
Теннис
00:27
Российская спортсменка умерла в 25 лет
Легкая атлетика
03:16
Свидетель по делу Кокорина заявила о попытке убийства
Футбол
00:37
Емельяненко: «Меня похищали инопланетяне»
MMA
01:01
«Сбылась моя мечта»
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение