Вратарь «Спартака» Селихов пропустил тренировку перед матчем ЛЕ с «Брагой»

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Вратарь московского «Спартака» Александр Селихов пропустил тренировку команды накануне ответного матча раунда плей-офф квалификации футбольной Лиги Европы с португальской «Брагой» по рекомендации медицинского штаба. Об этом сообщили в пресс-службе красно-белых.

Встреча состоится в четверг в Москве (начало — 20:15 мск). В первом матче в Португалии хозяева поля одержали победу со счетом 1:0. Победитель по итогам двухматчевого противостояния получит право выступить на групповом этапе Лиги Европы.

"Селихов пропускает тренировку по рекомендации медицинского штаба клуба", — сообщили в пресс-службе.