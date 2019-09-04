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Экс-футболиста «Реала» подозревают в распространении детского порно 

News.ru + ещё 11 2 часа назад
Экс-футболиста «Реала» подозревают в распространении детского порно
Фото: News.ru
Бывший защитник сборной Германии по футболу Кристоф Метцельдер подозревается в распространении детской порнографии.
Сообщается, что в доме бывшего футболиста проводились обыски и полицейские конфисковали его мобильный телефон. В материале говорится, что три недели назад девушка Метцельдера обратилась в полицию Гамбурга и показала сотрудникам как минимум 15 фотографий, которые он отправил ей через мессенджер WhatsApp.
Бывший игрок «Реала» до сих пор не арестован, сообщает Bild.
Ранее News.ru писал, что американский певец Ар Келли, которого обвиняют в растлении несовершеннолетних, в ходе заседания в суде Нью-Йорка не признал вину. В свою очередь судья отказал его адвокатам отпустить обвиняемого под залог.
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