Дзюба назвал сборную Шотландии крепкой командой

Нападающий петербургского Зенита и капитан сборной России Артем Дзюба высказался о национальной команде Шотландии в преддверии матча с ней в рамках отборочного тура чемпионата Европы 2020 года, передает Sport24.

Российский футболисты встретятся с шотландцами в Глазго на стадионе Хэмпден Парк 6 сентября в 21:45 по московскому времени.

Они очень крепкая команда, которая любит атаковать через фланги. Мы знаем, с кем сыграем.

Газон очень хороший на стадионе! Здесь похоже на Лужники — далеко трибуны от поля. А так — погода хорошая, атмосфера, поле. Это все, что нас интересует. В Шотландии всегда умели болеть. Я присутствовал, так сказать, на матчах с Селтикомhellip; Потрясающая атмосфера. Но все же мы хотим победить, — заявил форвард.

Ранее Дзюба поблагодарил защитника сборной Шотландии Чарли Малгрю за воспоминания об их прошлой встрече.