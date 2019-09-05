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Дзюба назвал сборную Шотландии крепкой командой 

Газета.Ru + ещё 23 22 часа назад
Дзюба назвал сборную Шотландии крепкой командой
Фото: Газета.Ru
Нападающий петербургского Зенита и капитан сборной России Артем Дзюба высказался о национальной команде Шотландии в преддверии матча с ней в рамках отборочного тура чемпионата Европы 2020 года, передает Sport24.
Российский футболисты встретятся с шотландцами в Глазго на стадионе Хэмпден Парк 6 сентября в 21:45 по московскому времени.
Они очень крепкая команда, которая любит атаковать через фланги. Мы знаем, с кем сыграем.
Газон очень хороший на стадионе! Здесь похоже на Лужники — далеко трибуны от поля. А так — погода хорошая, атмосфера, поле. Это все, что нас интересует. В Шотландии всегда умели болеть. Я присутствовал, так сказать, на матчах с Селтикомhellip; Потрясающая атмосфера. Но все же мы хотим победить, — заявил форвард.
Ранее Дзюба поблагодарил защитника сборной Шотландии Чарли Малгрю за воспоминания об их прошлой встрече.
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