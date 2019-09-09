Егор Крид принял участие в онлайн-баттле

Егор Крид вслед за Оксимироном и Гнойным принял участие в онлайн-баттле

Исполнитель Егор Крид подал заявку на участие в онлайн-баттле портала hip-hop.ru, опубликовав ее на YouTube. Ранее в соревновании изъявили желание участвовать рэперы Оксимирон (Oxxxymiron), Слава КПСС (Гнойный) и L'One.

Онлайн-баттл hip-hop.ru проводится в 17-й раз, принять участие в нем может любой желающий. Слава КПСС записал трек-заявку на соревнование под псевдонимом Воровская лапа, опубликовав ее во «ВКонтакте», однако организаторы отметили, что композиция продолжительностью пять минут не соответствует регламенту (длина трека не должна превышать 50 секунд).

В предыдущих состязаниях hip-hop.ru принимали участие такие рэперы, как Noize MC, Бабангида, СД и Оксимирон. 17-й баттл будет проходить в четыре раунда, оценивать треки участников будут 14 судей, среди которых хип-хоп-исполнители Стим (St1m), Хайд, Пиэм, Эрнесто и Джонибой.