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Егор Крид вслед за Оксимироном и Гнойным принял участие в онлайн-баттле 

Lenta.ru 6 часов назад
Егор Крид принял участие в онлайн-баттле
Фото: Lenta.ru
Исполнитель Егор Крид подал заявку на участие в онлайн-баттле портала hip-hop.ru, опубликовав ее на YouTube. Ранее в соревновании изъявили желание участвовать рэперы Оксимирон (Oxxxymiron), Слава КПСС (Гнойный) и L'One.
Онлайн-баттл hip-hop.ru проводится в 17-й раз, принять участие в нем может любой желающий. Слава КПСС записал трек-заявку на соревнование под псевдонимом Воровская лапа, опубликовав ее во «ВКонтакте», однако организаторы отметили, что композиция продолжительностью пять минут не соответствует регламенту (длина трека не должна превышать 50 секунд).
В предыдущих состязаниях hip-hop.ru принимали участие такие рэперы, как Noize MC, Бабангида, СД и Оксимирон. 17-й баттл будет проходить в четыре раунда, оценивать треки участников будут 14 судей, среди которых хип-хоп-исполнители Стим (St1m), Хайд, Пиэм, Эрнесто и Джонибой.
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