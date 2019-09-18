Адвокат Протасовицкого: будем воевать за Сашу

Татьяна Прилипко представляющая интересы четвёртого фигуранта дела братьев Кокориных и Павла Мамаева в интервью RT прокомментировала информацию о полученных её подзащитным взысканий из СИЗО

«Пока действительно ничего не понятно. Никаких взысканий у него не было. Всем это видится странным, но добавить больше просто нечего. 24 числа поеду в Клинцы на суд, будем воевать за Сашу», — рассказала адвокат в интервью RT.