Прокуратура встала на защиту мальчика с прической Ибрагимовича 

Прокуратура города Сосновоборск Красноярского края указала руководителю местной школы, в которой ребенку запрещали носить прическу как у футболиста Златана Ибрагимовича, на недопустимость ограничения самовыражения учеников, сообщает региональное надзорное ведомство.
"Прокуратура Сосновоборска указала руководителю образовательного учреждения на недопустимость ограничения самовыражения учащихся", — говорится в сообщении, которое приводит «Р-Спорт».
Напомним, подросток выбрил виски, обесцветил волосы и собрал их в пучок, чтобы быть похожим на своего любимого футболиста — нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича. Руководство школы пыталось запретить ученику приходить в школу в таком виде.
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