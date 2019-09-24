Прокуратура встала на защиту мальчика с прической Ибрагимовича

Прокуратура города Сосновоборск Красноярского края указала руководителю местной школы, в которой ребенку запрещали носить прическу как у футболиста Златана Ибрагимовича, на недопустимость ограничения самовыражения учеников, сообщает региональное надзорное ведомство.

"Прокуратура Сосновоборска указала руководителю образовательного учреждения на недопустимость ограничения самовыражения учащихся", — говорится в сообщении, которое приводит «Р-Спорт».

Напомним, подросток выбрил виски, обесцветил волосы и собрал их в пучок, чтобы быть похожим на своего любимого футболиста — нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича. Руководство школы пыталось запретить ученику приходить в школу в таком виде.