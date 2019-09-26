Скончался адвокат Кокорина

«Вчера ушел замечательный человек, грамотнейший адвокат, в прошлом талантливый сыщик и настоящий полковник, умница, энциклопедический знаток всего на свете, очень сдержанный в процессах, на вид суровый в общении, а на самом деле — весельчак с чудесным чувством юмора, добрейший и сострадательный по жизни. Мой давний друг. Мы были знакомы и дружны 37 лет. Ушёл внезапно, ничто не предвещало беды и никого не было рядом. Уехал на дачу и утром был найден… Не представляете, друзья, какая это беда-бедища. Сколько людей, кроме его близких, осиротели. Поверить в его уход невозможно. Светлая память, Андрей», — написала на странице в «Фейсбуке» Татьяна Прилипко, адвокат Александра Протасовицкого.