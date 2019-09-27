Олимпийскую чемпионку выбрали мэром Тулы

Мэром Тулы стала олимпийская чемпионка

Депутаты большинством голосов избрали главой Тулы олимпийскую чемпионку по велоспорту Ольгу Слюсареву . Об этом сообщается на сайте Тульской городской думы.

Согласно сообщению, Ольга Слюсарева была выдвинута на эту должность от партии «Единая Россия» . После избрания она принесла присягу.

«Я всегда вспоминаю слова своих учителей-наставников. Они мне говорили, что второстепенных или неважных стартов нет. (…) Меня учили тому, что гимн России звучит и флаг поднимают только в честь победителя», — приводятся в сообщении слова Ольги Слюсаревой, пообещавшей «добиться высоких результатов ради будущего города».

По данным «Коммерсанта», Слюсарева -шоссейная и трековая велогонщица, ставшая олимпийской чемпионкой в 2004 году. В 2009 году она была назначена на должность помощника губернатора Тульской области, после чего работала председателем комитета области по спорту и молодежной политике.