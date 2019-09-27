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Мэром Тулы стала олимпийская чемпионка 

Рамблер + ещё 17 34 минуты назад
Олимпийскую чемпионку выбрали мэром Тулы
Фото: РИА Новости
Депутаты большинством голосов избрали главой Тулы олимпийскую чемпионку по велоспорту Ольгу Слюсареву. Об этом сообщается на сайте Тульской городской думы.
Согласно сообщению, Ольга Слюсарева была выдвинута на эту должность от партии «Единая Россия». После избрания она принесла присягу.
«Я всегда вспоминаю слова своих учителей-наставников. Они мне говорили, что второстепенных или неважных стартов нет. (…) Меня учили тому, что гимн России звучит и флаг поднимают только в честь победителя», — приводятся в сообщении слова Ольги Слюсаревой, пообещавшей «добиться высоких результатов ради будущего города».
По данным «Коммерсанта», Слюсарева -шоссейная и трековая велогонщица, ставшая олимпийской чемпионкой в 2004 году. В 2009 году она была назначена на должность помощника губернатора Тульской области, после чего работала председателем комитета области по спорту и молодежной политике.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Прочее , Ольга Слюсарева , Единая Россия
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