Лавров рассказал о безвозмездных поставках российского оружия в ЦАР

"В Центральноафриканской республике российские инструкторы за последние полтора года подготовили свыше трёх тысяч военнослужащих для армии этой суверенной страны. С ведома комитета СБ ООН для нужд армии ЦАР на безвозмездной основе поставлено уже две партии российского оружия, последняя поступила в эту страну в нынешнем месяце", — сказал Лавров, выступая на заседании СБ ООН, посвящённом проблемам мира и безопасности в Африке.