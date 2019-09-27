Халк получил подарок от «Зенита» 

Бывшему нападающему "Зенита" Халку передали символический подарок от питерского клуба.
Сообщается, что бразилец получил золотую чемпионскую футболку "сине-бело-голубых" с автографами игроков команды.
Пресс-служба "Зенита" опубликовала в твиттере фото звёздного футболиста с подарком.
Посылка дошла 🤗 pic.twitter.com/rF3tBG6EQt— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 27 сентября 2019 г.
Халк выступал за "Зенит" с 2012 по 2016 год, сыграл 148 матчей, забил 76 голов и сделал 60 ассистов.
Питерцы стали чемпионами России в сезоне 2018/19.