Халк получил подарок от «Зенита»

Бывшему нападающему "Зенита" Халку передали символический подарок от питерского клуба.

Сообщается, что бразилец получил золотую чемпионскую футболку "сине-бело-голубых" с автографами игроков команды.

Халк выступал за "Зенит" с 2012 по 2016 год, сыграл 148 матчей, забил 76 голов и сделал 60 ассистов.

Питерцы стали чемпионами России в сезоне 2018/19.