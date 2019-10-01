Шмейхель: «Погба — проблемный ребенок в „Манчестер Юнайтед“

«Он играет очень, очень глубоко. Я не понимаю, какова его роль в этой команде. Даже когда Сульшер сделал замены и выдвинул Поля вперед, ничего не изменилось. Согласен, что в этой игре Погба отдал две хорошие передачи, но их было две, не 15. Я вижу в этом проблему, потому что он привлекает к себе слишком много внимания. Создается впечатление, что он проблемный ребенок в этой команде.

Игроки рядом с ним были достаточно хороши, а он прятался от мяча в первом тайме. Во втором тайме дела пошли немного лучше. Он играет не так, как в прошлом сезоне. 75 тысяч болельщиков, собравшихся на «Олд Траффорд», были не слишком довольны им», — цитирует Шмейхеля Optus Sport.

«Канониры» набрали 12 очков и расположились в турнирной таблице чемпионата Англии на 4-м месте. «Красные дьяволы» с 9 очками находятся на 10-й строчке.