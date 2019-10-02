Russian Deadline нашел у кузена Медведева страусиную ферму

Двоюродный брат премьер-министра Дмитрия Медведева владеет крупными агропредприятиями на Кубани. В 2017 году он купил яблочные сады возле полигона ЧВК «Вагнера» на хуторе Молькино, а еще раньше приобрел страусиное ранчо.

Помимо «Мансурово», у компании Андрея Медведева есть ранчо для разведения африканских черных страусов на Кубани — его компания приобрела в 2015 году вместе с другими имуществом сельхозпредприятия «Приреченский». Эксперты оценивали сделку примерно в 20 млн рублей. Подтверждение того, что страусиное ранчо принадлежит ООО «Ключ-Агро», есть и в отчетах муниципалитета Горячий Ключ».

Ферма по разведению страусов располагается по соседству от полигона ЧВК «Вагнера», на хуторе Молькино в Краснодарском крае. Ее создавала группа местных энтузиастов, которая решила заработать на разведении экзотических птиц. К 2008 году бизнес вырос, на ферме при сельхозпредприятии «Приреченский» насчитывалось уже 500 страусов.

К 2013 году ранчо оборудовали инкубаторами, на нем выкопали пруд и построили кафе, где посетителям предлагали блюда из яиц и мяса страуса. Основную часть прибыли давала продажа мяса и изделий из страусиной кожи, отмечает бывший руководитель, сооснователь фермы Юрий Ступин.

Земля под фермой с 2016 года принадлежит компании «Мост-Агро», владельцем которой является Андрей Медведев. Одновременно страусиное ранчо позиционируется как производственно-выставочный комплекс «Ключ-Агро». Местные жители утверждают, что страусиная ферма постепенно пришла в упадок: разведение страусов остановили, оставив только часть на мясо и для показа туристам. Часть вольеров теперь занята кроликами.