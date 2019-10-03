Ян Маинми пропустит как минимум 6 недель из-за травмы

В течение 6 недель Маинми пройдет консервативный курс лечения, после чего будет обследован на предмет готовности к возвращению на площадку.

В минувшем сезоне 32-летний француз провел 34 матча, набирая 4,1 очка и 3,8 подбора в среднем за игру.