Олимпийский призер Промис скончался в 31 год

Промис был капитаном сборной Нигерии — в 2008 году она заняла второе место на Олимпиаде в Пекине.

Серебряный призер Олимпийских игр 2008 года футболист Айзек Промис из Нигерии умер на 32-м году жизни. Об этом говорится в сообщении официального аккаунта Нигерийской федерации футбола (NFF) в Twitter.

«Мы с грустью узнали о внезапной кончине бывшего игрока сборной Нигерии Айзека Промиса», — сообщили в федерации.

Причина смерти спортсмена не уточняется.

Промис был капитаном сборной Нигерии — в 2008 году она заняла второе место на Олимпиаде в Пекине. Основную часть клубной карьеры он провел в Турции, а в последнее время играл за американский клуб.