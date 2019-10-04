Лидер Hyundai Motorsport Тьерри Невилль наконец-то смог поднять темп. На СУ8 бельгиец отметился лучшим временем, отыграв у Себастьяна Ожье (Citroen C3 WRC) чуть более секунды.
Сам Себ показал 3-ое время и оказался на 0,2 секунды быстрее своего основного соперника Отта Тянака. Самое главное, что Ожье смог сократить свое отставание от лидера гонки Криса Мика до 1,5 секунд!
Второе время показал Андреас Миккельсен, но тут возникла спорная ситуация. Невилль, Миккельсен и Ожье проехали последнюю шикану не так как остальные. Возможно судьи гонки обратят на это внимание и посчитают нарушением правил. Аналогичная ситуация была во время ралли Аргентины, когда Тянак и Миккельсен получили по 20 секунд штрафа за срезку поворота.
Результаты Ралли УЭльса 2019 после СУ8