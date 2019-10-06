Головин получил красную карточку в матче за «Монако»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин получил красную карточку в матче девятого тура чемпионата Франции с «Монпелье». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

На 58-й минуте Головин получил желтую карточку за срыв атаки соперника. На 81-й минуте хавбек грубо сыграл в подкате, получив второе предупреждение, и был удален с поля. Эта красная карточка стала второй для Головина в майке «Монако».

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «Монпелье». В составе победителей отличились Флоран Молле (31-я минута), Педру Мендеш (39-я) и Анди Делор (56-я). Единственный мяч «Монако» забил Виссам Бен-Йеддер.

25 сентября «Монако» на клубном сайте назвал Головина «Александром Великим». За день до этого россиянин оформил дубль и отдал голевую передачу в матче с «Ниццей».