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Судьба Дмитрия Губерниева решилась в очереди за колбасой 

Вести.Ru 43 минуты назад
Судьба Дмитрия Губерниева решилась в очереди за колбасой
Фото: Вести.Ru
В «Судьбе человека» один из самых известных спортивных комментаторов России Дмитрий Губерниев рассказывает о том, как на пике собственной спортивной карьеры из-за болезни был вынужден оставить занятия академической греблей, и об отношениях с бывшей женой — олимпийской чемпионкой по легкой атлетике Ольгой Богословской.
Вместе они прожил пять лет, в этом браке родился единственный Дмитрия — Михаил. Сейчас ему уже 17.
Когда-то супруга предупреждала сына: «Особо не болтай, что ты Губерниев, а то еще по шее наваляют».
Ненавистников у прямого и непредсказуемого комментатора и правда немало, но восхищающихся им поклонников все-таки в разы больше.
Именно благодаря Губерниеву вот уже много лет биатлон смотрят, как захватывающий сериал. Его ждут — и не только из-за самих соревнований, но и экспрессивной манере Дмитрия их комментировать.
Впервые о том, что он может быть «как Озеров», Губерниев услышал от своей тети, когда играл в настольный хоккей со старшим братом.