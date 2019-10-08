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Законы, вступающие в силу 8 октября 

Парламентская газета 3 часа назад
Законы, вступающие в силу 8 октября
Фото: Парламентская газета
Постановление Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2019 года № 1263 «О внесении изменений в Правила предоставления субсидий российским организациям на возмещение части затрат на разработку цифровых платформ и программных продуктов в целях создания и (или) развития производства высокотехнологичной промышленной продукции»
Организации могут подать в Министерство промышленности и торговли РФ документы для перечисления субсидии до 25 ноября (ранее до 5 октября). Кроме того, с 10 до 15 дней увеличен срок рассмотрения документов.
Постановление Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2019 года № 1262 «О внесении изменения в Положение о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации»
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ будет определять методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства, а также графиков оплаты выполненных по такому контракту работ и выполнения строительно-монтажных работ.
Постановление Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2019 года № 1257 «О внесении изменений в Положение о федеральном государственном надзоре в области безопасности дорожного движения»
Плановые проверки субъектов, эксплуатирующих автодороги и занимающихся техобслуживанием и ремонтом транспортных средств, будут проводиться с применением контрольных листов.
Установлены сроки проведения проверок.
Постановление Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2019 года № 1251 «О проведении эксперимента по маркировке средствами идентификации и мониторингу оборота отдельных видов табачной продукции, подлежащих обязательной маркировке с 1 июля 2020 г.»
С 1 октября 2019 года по 30 июня 2020 года проводится эксперимент по маркировке табачной продукции средствами идентификации. Установлен порядок его проведения и перечень маркируемой в ходе эксперимента продукции.
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