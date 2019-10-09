Соперник Усика Тайрон Спонг попался на допинге

В боксе новый допинг-скандал: у соперника Усика обнаружен препарат, который используется для лечения бесплодия у женщин.

В предстоящую субботу в Чикаго 32-летний украинец Александр Усик (16-0-0, 12 KO), который до недавнего времени обладал званием действующего абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе, должен был дебютировать в супертяжёлой весовой категории поединком против 34-летнего голландского бойца Тайрона Спонга (14-0-0, 13 KO). Однако накануне СМИ облетела новость о том, что оппонент Усика был уличён в использовании допинга.

«Супертяжёлые» злоключения Усика

Таким образом бой Александра оказался под угрозой срыва. Представители его команды успокоили болельщиков, заявив, что собираются подыскать кого-то на замену. По последней информации, соперником украинца станет 38-летний американский супертяж Чэзз Уизерспун (38-3-0, 29 KO), который когда-то давно считался горячим проспектом, но потерпел несколько поражений ещё на подходе к чемпионским боям и, несмотря на довольно продолжительную победную серию в последние несколько лет, нынче пребывает в статусе малоизвестного «мешкобойца». С учётом сложившихся обстоятельств, для Усика лучше уж такая замена, чем если бы его бой в очередной раз был отменён. Последний на данное время выход Александра на ринг датирован ещё ноябрём прошлого года, когда он в Манчестере в 8-м раунде нокаутировал популярного британского бойца Тони Беллью. После этого, заявив, что больше не видит для себя смысла оставаться в первом тяжёлом дивизионе, Усик объявил о намерении подняться в супертяжёлый вес. Его дебют в королевской весовой категории был намечен на май. Тогда Александр должен был выйти на ринг против известного камеруно-французского контендера Карлоса Такама. Но за пару недель до назначенной даты Усик получит повреждение бицепса, из-за чего вынужден был сняться с боя. Залечив достаточно быстро травму, украинец, по его же собственным словам, готов был выйти на ринг ещё в конце лета. Но его новый со-промоутер, один из самых влиятельных профи-боксёрских функционеров нынешнего времени британец Эдди Хирн , всё никак не мог определиться с датой и соперником для Александра.

Поначалу вроде бы они планировали оставить в качестве противника Такама. Но потом последний подписал контракт с другим американским промоутером и его кандидатура отошла в сторону. Мог Усик дебютировать в супертяжёлом весе и против россиянина. Сообщалось, что ему предлагали отбоксировать с Александром Поветкиным, а затем — с Андреем Федосовым. Но с ними уже не захотел делить ринг сам украинский боксёр. Он мотивировал это тем, что не желает боями против россиян поднимать политическую пену и грязь, которой и без того сейчас хватает. В итоге оппонентом Усика был официально объявлен проживающий в США голландец Тайрон Спонг, и их бой должен был пройти 12 октября в Чикаго. И вот, когда до схватки оставалось всего лишь несколько дней, пришла новость об уличении Спонга в приёме запрещённых препаратов. Поначалу сообщалось, что бойцом на замену может выступить опять же российский двухметровый гигант Александр Устинов , о чём поспешно заявил прессе его промоутер Хрюнов. Но в штабе украинца эту информацию опровергли. Генеральный директор промоутерской компании K2, цвета которой представляет Усик, Александр Красюк заявил, что кандидатуру Устинова они не рассматривают, но соперника на замену подбирают. И вот теперь стало известно, что им будет чернокожий американский боец Чэзз Уизерспун.

Препарат для лечения женского бесплодия

В организме доселе небитого в профи-боксе Спонга был обнаружен препарат кломифен, который используется для лечения бесплодия у женщин. Однако также морально нечистоплотные спортсмены его употребляют для восстановления после приёма стероидов. «Представители VADA (Добровольной антидопинговой ассоциации) связались с нами и сообщили, что допинг-текст Спонга дал положительные результаты. Теперь они отправлены в атлетическую комиссию штата Иллинойс. Утром у нас будет дополнительная информация. Если Спонг не сможет провести бой, у нас есть резервные соперники», — написал со-промоутер Усика Эдди Хирн в своём «Твиттере» сразу же после того, как получил эту новость.

Теперь Спонгу, который сделал себе имя в кикбоксинге, в частности в ещё не так давно очень популярной среди поклонников спортивных единоборств организации K-1, а также в компании Glory и в тайском боксе, грозят дисквалификация и денежный штраф. К сожалению, теперь мы не узнаем насколько конкурентен оказался бы этот ещё непобеждённый голландский профи-боксёр против Усика. Кстати, Тайрон пробовал свои силы и в ММА, проведя два победных боя в рамках промоушена WSOF, но затем всё же решил сосредоточиться на выступлениях в кикбоксинге и боксе. Сам Спонг по поводу своего уличения в приёме допинга прогнозируемо пошёл в отказ, заявив, что его подставили: «Это подстава. Я никогда не принимал препараты, указанные в отчёте VADA. Я попросил промоутерскую компанию Эдди Хирна Matchroom Boxing публично объявить, что допинг-тест, который я сдавал всего несколько дней назад, был чист. Я согласился на тестирование VADA, поскольку мне абсолютно нечего скрывать. Теперь я постараюсь использовать все возможности в юридической плоскости, включая требование о возмещении ущерба».

Занимательные допинговые истории

Более-менее тщательно допинг-тесты в профессиональном боксе стали проводиться лишь в последние пару десятилетий, поэтому большинство случаев с применением запрещённых препаратов датируются именно этим периодом. А до того были лишь истории с подозрением некоторых боксёров в употреблении допинга.

Так, в знаменитом бою между никарагуанцем Алексисом Аргуэлло и американцем Аароном Прайором, прошедшем в ноябре 1982 года, скандально известный тренер последнего Панама Льюис напоил своего подопечного между 13-м и 14-м раундом водой, в которой предположительно были растворены таблетки, оказывавшие стимулирующее воздействие на работу лёгких и, как следствие, повышавшие активность и выносливость боксёра. Но тот случай так и не был доказан и никаких формальных санкций по отношению к Прайору и его тренеру не последовало. В сентябре 2016 года стремительно ворвавшийся в элиту супертяжёлого дивизиона Тайсон Фьюри (он побил не знающего поражений на протяжении многих лет Владимира Кличко ) был уличён в употреблении кокаина. При чём сам Тайсон не стал оправдываться, почти мгновенно признавшись в содеянном. Но при этом, в свойственной себе манере сумел смягчить удар общественности, сделав отсылку на всеобщее давление. Мол, после того, как он стал чемпионом люди стали по отношению к нему более жёсткими, что сподвигло ранимую боксёрскую душу найти успокоение в белом порошке. Согласно законам жанра, Фьюри до конца сохранил легенду о тяжёлом чемпионском бремени, на время уйдя из спорта, пройдя курс реабилитации, и вернувшись совершенно другим, по его собственным заверениям, человеком.