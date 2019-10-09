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Где сейчас герои матча 1999 года Россия — Украина: Филимонов, Карпин, Титов 

Чемпионат.com + ещё 9 7 часов назад
Где сейчас герои матча 1999 года Россия — Украина: Филимонов, Карпин, Титов
Фото: Чемпионат.com
Кто-то сам стал тренером сборной, а кого-то уже нет в живых…
Ровно 20 лет назад случился матч, который до сих пор многие россияне вспоминают с грустью. Где сейчас футболисты, выходившие на поле «Лужников» в той самой игре? Как они пережили тот жуткий вечер, и кем они стали спустя десятилетия? Об этом — в материале «Чемпионата».
Сборная России
Александр Филимонов
Именно с ошибкой вратаря «Спартака» многие ассоциируют матч сборных России и Украины. Александр пропустил мяч от Андрея Шевченко в концовке матча, который оставил нашу сборную без Евро-2000. Филимонов свою профессиональную карьеру до сих пор не завершил, продолжая выступать на любительском уровне за команды из Москвы и Московской области. Кроме того Александр тренирует вратарей футбольного клуба «Родина», который выступает в группе «Запад» первенства ПФЛ.
Дмитрий Хлестов
Легенда «Спартака» последние десять лет тоже бегает на любительском уровне. Последним его клубом значится «Одинцово», за который он играл на протяжение двух лет, с 2015-го по 2017 год. Дмитрий часто принимает участие в матчах ветеранов, выступая за красно-белых. Две недели назад он посетил Улан-Удэ, где встретился с болельщиками и поиграл с ними в футбол на открытии школы «Спартак Юниор».
Дмитрий Хохлов
На тот момент Хохлову было 23 года. Он выступал за голландский ПСВ, а позже перебрался в испанский «Реал Сосьедад». Вернувшись в Россию, Хохлов поиграл за московские «Локомотив» и «Динамо», а позже завершил карьеру. Тренерскую практику Хохлов начал тоже в «Динамо». Сначала был помощником тренера, позже принял молодёжную команду. В 2017 году Дмитрия назначили главным тренером бело-голубых. На этой должности Хохлов продержался ровно два года. 5 октября руководство «Динамо» отправила Хохлова в отставку ввиду неудовлетворительных результатов команды.
Алексей Смертин
1999 год стал для Смертина знаковым, ведь полузащитник «Локомотива» был признан футболистом года в стране. Благодаря успешной игре в родном чемпионате Алексей перебрался во французский «Бордо», а потом и в Англию. На Туманном Альбионе Смертин выступал за «Челси», поиграл в аренде за «Портсмут» и «Чарльтон Атлетик», а завершил карьеру в 2008 году в «Фулхэме». В 2009 году Алексей стал депутатом пятого созыва Алтайского краевого законодательного собрания, проработав на этой должности последующие два года. С 2013-го по 2018 год работал советником президента в московском «Динамо», позже получив должность советника президента РФС. Этот пост Смертин занимает и по сей день.
Дмитрий Аленичев
После матча с Украиной Аленичев перешёл из итальянской «Перуджи» в «Порту». С «драконами» Дмитрий выиграл Кубок УЕФА и Лигу чемпионов, сыграв важную роль в обоих финалах. Позже Аленичев вернулся в родной «Спартак», где и завершил карьеру после конфликта с главным тренером Александром Старковым. Состоят в партии «Единая Россия», от которой был избран на пост представителя Омской области в Совете Федерации. В 2010 году решил начать тренерскую карьеру. Наставлял молодёжную сборную России до 19 лет, потом переключился на клубы. Весьма успешная тренерская карьера сложилась у Аленичева в тульском «Арсенале», чего не скажешь о карьере в московском «Спартаке». Последним клубом тренера Аленичева стал красноярский «Енисей». В мае этого года он сообщил об уходе из клуба и до сих пор пребывает без работы.
Юрий Дроздов
Появление 27-летнего защитника московского «Локомотива» Юрия Дроздова в основном составе стало неожиданностью для многих, но футболист прекрасно справился со своей работой, персонально опекая Андрея Шевченко. Всего же за сборную Дроздов провёл всего 10 матчей. Профессиональную карьеру Юрий завершил в «Локомотиве-2», став тренером этой команды. Позже работал в «Сахалине», «Краснодаре-2», «Спартаке» из Нальчика и минском «Динамо». С этого года Дроздов вновь возглавил футбольный клуб «Сахалин», который выступает в зоне «Восток» первенства ПФЛ.
Виктор Онопко
На матч против сборной Украины уроженец Луганска вышел с капитанской повязкой. На тот момент Онопко являлся футболистом испанского «Овьедо», за который провёл более 200 матчей. В Испании он также поиграл за «Райо Вальекано», но завершил карьеру на родине — в раменском «Сатурне». Несколько лет проработал на посту заместителя директора департамента сборных в РФС. С 2009 года и по сей день Виктор Савельевич входит в тренерский штаб московского ЦСКА.
Валерий Карпин
На тот момент Карпин успешно выступал в Испании за «Сельту», позже вернувшись в «Реал Сосьедад». Завершив карьеру в этом клубе, он занялся строительным бизнесом в Испании, пока не получил предложение стать генеральным директором московского «Спартака». Позже Валерий дважды с перерывами возглавлял «Спартак» в качестве главного тренера. В 2014 году принял «Мальорку», с которой большого успеха не добился. Аналогичная ситуация сложилась у Карпина в «Торпедо» из Армавира. Зато сейчас Валерий Георгиевич успешно тренирует «Ростов», который после 12-го тура занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ.
Егор Титов
Ещё одна легенда «Спартака». Егор Титов покинул родной клуб в результате конфликта с тогдашним главным тренером Станиславом Черчесовым. После «Спартака» в карьере Титова были подмосковные «Химки» и «Локомотив» из Астаны. Несколько матчей Егор провёл в ЛФЛ за тульский «Арсенал». С 2015 года работал помощником Дмитрия Аленичева сначала в «Спартаке», а потом и в красноярском «Енисее». Сейчас так же, как и Аленичев, пребывает без работы, участвуя в благотворительных турнирах.
Александр Панов
Отборочный цикл Евро-2000 оказался весьма успешным для нападающего «Зенита». Он дважды отличился в матче против сборной Франции на «Стад де Франс», обеспечив себе трансфер во французский «Сент-Этьен». Во Франции Александр не задержался, вернувшись в Россию в 2002 году. Поиграв за «Динамо» из Москвы и из Санкт-Петербурга, Панов вернулся в «Зенит», где сыграл в восьми встречах. Завершил карьеру Александр после очередного пришествия в московское «Торпедо». В 2013 году основал футбольную школу «Пантера», а сейчас является экспертом в СМИ. И активным болельщиком «Спартака».
Андрей Тихонов
Во время отборочного цикла Евро-2000 Тихонов выступал за «Спартак». Через год он уехал в аренду в израильский «Маккаби» из Тель-Авива, а после возвращения на родину удачно выступал за самарские «Крылья Советов». Потом были подмосковные «Химки», возвращение в Самару, а также опыт игры в Казахстане. Завершил карьеру Тихонов в «Спартаке», вернувшись в клуб по просьбе Карпина. На момент прощального матча против самарских «Крыльев» Тихонову исполнилось 40 лет и 337 дней. Тренерскую карьеру Андрей начал тоже в московском клубе, в тренерском штабе Карпина. Главным тренером Тихонов стал в 2017 году, возглавив красноярский «Енисей». Последним клубом в его тренерской карьере стали самарские «Крылья Советов», из которых его уволили в октябре прошлого года. Сейчас Тихонов пребывает без тренерской работы и выступает экспертом для СМИ.
Владимир Бесчастных
Нападающий испанского «Расинга» вышел в матче с Украиной на замену. Через два года Владимир вернулся в «Спартак», а затем перешёл в турецкий «Фенербахче». В Турции у Бесчастных не пошло, и он вернулся в Россию, где отыграл за «Кубань», «Динамо», «Орёл» и «Химки». Завершил карьеру игрока в «Астане» в 2008 году. В 2014-м тренировал молодёжку «Спартака». Позже работал в тренерском штабе «Торпедо» из Армавира и «Тосно». С 2018 года трудится в СДЮСШОР-63 «Смена».
Сергей Семак
Полузащитник ЦСКА Сергей Семак в матче против Украины вышел на замену, сыграв чуть более 10 минут. Но уже на Евро-2008 Семак был одним из лидеров сборной. За ЦСКА Семак выступал до 2004 года. Потом футболист ненадолго перебрался в «ПСЖ». По возвращении в Россию Сергей удачно выступал за «Москву», «Рубин» и «Зенит». В 2013 году начал тренерскую карьеру в штабе клуба из Санкт-Петербурга. Потом Семак стал главным тренером «Уфы», с которой занял шестое место в чемпионате. Этот успех убедил руководства «Зенита» в готовности специалиста возглавить сине-бело-голубых в качестве главного. С Сергеем Богдановичем питерцы вернули национальное золото на берега Невы, а сейчас занимают в таблице четвёртое место, уступая трём командам только по дополнительным показателям.
Олег Романцев
Олег Иванович является настоящим символом успехов московского «Спартака» 90-х годов. До сих пор он является самым титулованным тренером в истории чемпионатов России по футболу, имея восемь чемпионских званий. Сборную Романцев тренировал дважды. Матч с Украиной пришёлся на время второго назначения на этот пост. Главную команду страны Олег Иванович тренировал до 2002 года. Потом Романцев стал тренером «Сатурна», затем — московского «Динамо». С 2009 по 2012 годы был тренером-консультантом в родном «Спартаке». Сейчас Олег Иванович периодически появляется на матчах родного клуба, но к работе в футболе Романцев давно остыл.
Сборная Украины
Александр Шовковский — ассистент главного тренера в сборной Украины. Олег Лужный — после отставки Хацкевича с поста главного тренера киевского «Динамо» покинул тренерский штаб команды. Сергей Мизин — завершив карьеру игрока, занимал пост спортивного директора в клубе «Нефтяник-Укрнефть» из Ахтырки. Александр Головко — с 2015-го по 2018 год возглавлял молодёжную сборную Украины, сейчас — эксперт на ТВ. Владислав Ващук — завершил карьеру в составе «Волыни» в 2011 году, с 2012-го по 2013-й работал спортивным директором в киевском «Арсенале». В последние годы ведёт активную деятельность в футболе, баллотировался на пост главы федерации футбола Киева (неудачно).
Юрий Дмитрулин — тренер в ДЮФШ киевского «Динамо». Юрий Максимов — был главным тренером азербайджанского клуба «Кешля» с 2017-го по 2018 год, с тех пор — в творческом отпуске. Сергей Скаченко — после завершения карьеры в 2006 году переехал в Москву и отошёл от большого футбола. Андрей Шевченко — главный тренер сборной Украины. Сергей Ребров — главный тренер венгерского «Ференцвароша». Владимир Микитин — уже много лет бессменный тренер молодёжного состава луганской «Зари». Сергей Ковалёв — много лет искал таланты для родного «Шахтёра» в качестве селекционера, а теперь работает координатором в академии запорожского «Металлурга». Геннадий Мороз — после окончания карьеры занялся бизнесом. Андрей Гусин — в сентябре 2014-го погиб в Киеве, разбившись на мотоцикле в возрасте 41 года.
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