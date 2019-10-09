27-летний российский экс-теннисист найден мертвым

Бирюков — сын чемпионки СССР и четырехкратной чемпионки мира по современному пятиборью Ирины Киселевой

Наивысшая позиция в рейтинге за карьеру — 292 в 2013 году, в 2010-м стал серебряным призером юношеской Олимпиады.