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27-летний российский экс-теннисист найден мертвым 

Sports.ru 2 часа назад
27-летний российский экс-теннисист найден мертвым
Фото: Sports.ru
Бирюков — сын чемпионки СССР и четырехкратной чемпионки мира по современному пятиборью Ирины Киселевой.
Наивысшая позиция в рейтинге за карьеру — 292 в 2013 году, в 2010-м стал серебряным призером юношеской Олимпиады.
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