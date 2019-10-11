Муж Заворотнюк выступит в шоу Татьяны Навки

Как утверждают представители продюсерской компании «Navka Show», Петр Чернышев выступит в столичном ДС «Мегаспорт». 6-10 ноября будет проходить шоу под названием «Аленький цветочек», а 25 декабря состоится премьера «Спящей красавицы».

Татьяна Навка обещает показать высший пилотаж в фигурном катании и передовые сценографические технологии. На шоу придут не только любители фигурного катания, но и те, кто захочет поддержать Анастасию Заворотнюк.

Семья актрисы не просит финансовой помощи. Она пытается самостоятельно разрешить вопросы со здоровьем «прекрасной няни». Пользователи Сети полагают, что покупая одежду у дочери актрисы и приходя на выступления Петра Чернышева, они хоть как-то участвуют в выздоровлении Заворотнюк.