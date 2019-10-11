Муж Заворотнюк выступит в шоу Татьяны Навки 

Пока СМИ и общественность рассуждают, как скоро поправится Анастасия Заворотнюк и насколько тяжел ее диагноз, ее родственники уже приступили к работе. Дочь актрисы Анна продвигает свою линию одежды, а Петр Чернышев, супруг, совсем скоро выступит в ледовом шоу Татьяны Навки.
Как утверждают представители продюсерской компании «Navka Show», Петр Чернышев выступит в столичном ДС «Мегаспорт». 6-10 ноября будет проходить шоу под названием «Аленький цветочек», а 25 декабря состоится премьера «Спящей красавицы».
Оба мюзикла построены по мотивам одноименных сказок. В шоу помимо Петра Чернышева примут участие такие звезды фигурного катания, как Юко Кавагути и Александр Смирнов, Виктор Петренко и Артур Гачинский.
Татьяна Навка обещает показать высший пилотаж в фигурном катании и передовые сценографические технологии. На шоу придут не только любители фигурного катания, но и те, кто захочет поддержать Анастасию Заворотнюк.
Семья актрисы не просит финансовой помощи. Она пытается самостоятельно разрешить вопросы со здоровьем «прекрасной няни». Пользователи Сети полагают, что покупая одежду у дочери актрисы и приходя на выступления Петра Чернышева, они хоть как-то участвуют в выздоровлении Заворотнюк.