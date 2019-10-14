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В ЕР не исключили возможность создания коалиции с новой политической силой 

РИА Новости 7 часов назад
В РФ могут создать коалицию с новой политической силой
Фото: РИА Новости
"Единая Россия" допускает возможность создания коалиции с новой политической силой в Госдуме после выборов 2021 года, сообщил РИА Новости источник в руководстве партии.
Следующие думские выборы должны состояться в сентябре 2021 года.
"Партия ("Единая Россия"), безусловно, имеет своего избирателя и получит свою фракцию, свое представительство в следующей Государственной думе. Но ситуации, когда одна партия представляет весь электорат, не будет. Объединяющие ценности должны быть представлены в парламенте, но совсем не обязательно они должны быть представлены одной партией. Может быть коалиция, может быть объединение сил", — сказал РИА Новости источник.
Собеседник отметил, что сегодня возникает запрос на появление новых политических сил. В том числе, есть тенденция к запросу на левоцентристские, социально ориентированные организации.
По его словам, в ЕР не исключают, что работу по достижению новых целей партия будет вести вместе с союзниками из числа новых политических организаций, если такие будут сформированы. При этом представитель руководства "Единой России" считает, что наибольший политический потенциал будет у организаций, сформированных "снизу".
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Прочее , Единая Россия , Госдума , РИА Новости
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