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Международный турнир по брейк-дансу пройдет в «Лужниках» 

Москва24 + ещё 1 2 часа назад
Международный турнир по брейк-дансу пройдет в «Лужниках»
Фото: Москва24
Международный турнир по брейк-дансу Russian Open Breaking Championships пройдет во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в «Лужниках». В соревнованиях примут участие спортсмены из России, Канады, Франции, Бельгии, Южной Кореи и других стран, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Накануне турнира, 18 октября, профессиональные танцоры — Crumbs и Abstrak из США, Katsu One из Японии и Intact с Украины — проведут мастер-классы для всех желающих. Принять участие можно по предварительной записи. Начало — в 12:00.
Отборочные туры состоятся 19 октября. На следующий день намечен финал, к которому присоединятся приглашенные команды из Франции, Южной Кореи, Канады, Украины, а также танцоры из Бельгии, Германии, Финляндии, Белоруссии и Казахстана.
Оценивать выступления спортсменов будет международная коллегия приглашенных экспертов. В этот же день состоится награждение. Для гостей выступят MC Kazak, MC Scream, DJ Legioner и DJ Smirnoff.
Впервые Russian Open Breaking Championships состоялся в Москве в октябре 2018 года. Тогда в соревнованиях приняли участие более 500 спортсменов.
Ранее Сергей Собянин заявил, что Москва должна быть территорией здорового образа жизни. Он напомнил, что в городе открыто уже свыше 22 тысяч спортивных объектов.
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