Журналист и публицист Николай Сванидзе специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня. 1 Фото: РИА Новости В Кремле ответили на вопрос о возвращении смертной казни в стране В Кремле ответили на вопрос о том, обсуждает ли власть возможность возвращения смертной казни в стране. Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, этот вопрос сейчас «не обсуждается». Николай Сванидзе: «Ну это — правильная позиция потому, что возвращение смертной казни — это смертный ужас для всей страны. В ХХ веке уже столько кровушки пустило само государство, которое выступало в качестве маньяка, что брызги летели во все стороны. И теперь снова смертная казнь? Нигде, ни в одной стране мира за всю историю человечества не было доказано, что смертная казнь влияет на сокращение преступлений. Не влияет! Кроме того, в нашем суде сейчас ситуация такова, что под нож пойдут невинные и их потом уже будет не вернуть. Причем, это только так кажется, что смертная казнь у нас будет только для серийных педофилов! Нет! Начнется с них, а потом скажут: а как же шпионы и диверсанты? А как же те, кто занимается наркотраффиком? Все пойдут туда и 80% будет невиновных! Страшное дело! Положительного эффекта никакого не будет, но будет больше злобы, жестокости и агрессии. Ну и, кончено, под эту сурдинку выйдем из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека. Надеюсь, что такое решение не будет принято», — резюмировал Николай Сванидзе, общаясь с НСН. 2 ФОТО: В Германии снова подсчитали убытки от антироссийских санкций Почти половина убытков от антироссийских санкций приходится на страны Запада, заявили немецкие эксперты. Ежемесячные торговые потери составляют порядка $4 млрд, причем Германия теряет 38% от этой суммы — $667 млн в месяц. Россия же несет лишь немногим больше 50% от общего убытка. Николай Сванидзе: «На первый взгляд, это хорошая для нас информация, но это впечатление обманчиво. Поскольку наша экономика гораздо слабее и несопоставимо меньше по объему, чем экономика объединенного Запада и даже каждой отдельно взятой более-менее крупной европейской страны, то даже наши маленькие потери очень велики в общем объеме. Но дело даже не в этом: сам факт нахождения нас под санкциями влияет на инвестиции со стороны Запада. В нас не инвестируют потому, что мы — прокаженные. Но есть и еще один фактор: наши контрсанкции. Они влияют на нашу экономику больше, чем санкции против нас. Мы сами бьём по себе, мы сами стреляем себе в ногу», — подчеркнул он, общаясь с НСН. 3 ФОТО: @TeamRussia Российские футболисты вернулись в Москву после разгромной победы над сборной Кипра Одним из главных героев матча стал нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба, который кивком перенаправил мяч в ворота противников. Форвард заявил, что пока рано говорить о победе на Евро-2020. Такую цель после встречи с киприотами поставил главный тренер российской команды Станислав Черчесов. Николай Сванидзе: «Дзюба, кстати, стал лучшим нападающим в сумме „гол + пасс“ в отборочных матчах европейского турнира. Наша сборная вышла в финальную часть первенства Европы, и это замечательно. Теперь Черчесов ставит задачу своим подопечным стать чемпионами Европы. Знаете, это, конечно, очень привлекательно, малореально, но дай то бог! Во всяком случае, это уже не смешно. После того, как наши футболисты вошли в восьмерку лучших на чемпионате мира, правда, это было на нашей территории, в России, уже можно ставить любые цели, и это не выглядит смешным. Ну не выполним — так не выполним! Но планку нужно ставить высоко», — отметил Николай Сванидзе в эфире НСН. О проекте «Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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Сванидзе — о возвращении смертной казни: Под нож пойдут 80% невиновных
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Прочее , Станислав Черчесов , Николай Сванидзе , Дмитрий Песков , Артем Дзюба , ЕСПЧ , Зенит , РИА Новости
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