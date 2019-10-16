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В Болгарии задержаны первые футбольные фанаты, обвиняемые в расизме 

Российская Газета + ещё 28 4 часа назад
В Болгарии задержаны первые футбольные фанаты, обвиняемые в расизме
Фото: Российская Газета
В Болгарии проходит операция по задержанию футбольных фанатов, которые совершали расистские действия по отношению к темнокожим футболистам во время отборочного матча ЧЕ-2020.
Первые пять болельщиков, которые во время отборочного матча чемпионата Европы 2020 года между сборными Болгарии и Англии совершали расистские выпады в адрес футболистов английской команды, уже задержаны в Софии. По данным «Радио Болгарии», во вторник вечером полицейские начали специальную операцию по задержанию нарушителей, чьи личности удалось установить. Аналогичные меры будут приняты и в других населенных пунктах.
Этот случай вызвал негативную реакцию со стороны ФИФА и УЕФА, которые намерены наказать болгарскую сторону. Президент страны Румен Радев заявил, что власти примут самые серьезные меры против футбольных хулиганов.
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