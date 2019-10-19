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«Урал» одержал волевую победу над «Тамбовом» в 13-м туре РПЛ 

RT на русском + ещё 18 2 часа назад
«Урал» одержал волевую победу над «Тамбовом» в 13-м туре РПЛ
Фото: Чемпионат.com
Екатеринбургский «Урал» на выезде одолел «Тамбов» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча прошла в Саранске на стадионе «Мордовия Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
«Тамбов» вышел вперёд на 61-й минуте благодаря голу Владимира Обухова с пенальти. Екатеринбуржцы на это ответили точными ударами Владимира Ильина и Вараздата Арояна на 73-й и 76-й минутах.
«Урал» набрал 17 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице чемпионата России. «Тамбов» занимает последнюю 16-ю строчку с восемью баллами.
Ранее «Локомотив» обыграл «Ахмат» в 13-м туре РПЛ.
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Прочее , РПЛ , Владимир Ильин , Владимир Обухов , Локомотив
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