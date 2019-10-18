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Что не успел Сергей Доренко: 60 лет со дня рождения журналиста 

Газета.Ru 1 час назад
В пятницу главному редактору радиостанции «Говорит Москва» и ведущему утреннего шоу «Подъем» Сергею Доренко могло бы исполниться 60 лет. Он умер 9 мая этого года за рулем мотоцикла в центре Москвы. Причиной смерти стал разрыв аорты. «Газета.Ru» спросила у его жены Юлии, что планировал и мог сделать Доренко за несколько месяцев до своего юбилея.
— Первое, что приходит в голову — «Игра престолов». Но мне кажется, что финал Сергея бы не впечатлил. Интереснее «Чернобыль». Я смотрела его уже одна и все время думала — что бы Сергей сказал. Потому что через несколько дней после катастрофы на АЭС он вызвался поехать туда как корреспондент. Сергей не придавал значения той поездке, но думаю, ему было бы что сказать и о Чернобыле, и о сериале.
— У Сергея не было с этим проблем. Если он хотел позвонить и поговорить с кем-то — он делал это тут же, не задумываясь. Он всегда был в этом смысле спонтанным. Удивительно то, что незадолго до майских событий Сергей сам позвонил паре человек из телевизионного прошлого, которые давно не живут в России. Он не общался с ними много лет. Это были приятные разговоры.
— Что не успел сделать из запланированного в профессии?
— В мае Сергей собирался делать видео-контент на основе своих радиоэфиров. В студии радиостанции уже была установлена аппаратура — камеры, свет. Проект должны были начать сразу после майских праздников.
— Мало стран, где Сергей не бывал. Он очень хотел показать детям Африку. Часто говорил об этом.
— Сергей не успел попробовать пожить спокойной и размеренной жизнью, перейти в новое качество — не активного участника, а созерцателя, которому не хочется быть в эпицентре всех событий. Сергей обсуждал со мной такие перспективы, но я не уверена, что он действительно хотел этого. Учитывая его характер, думаю, это было просто невозможно.
— Главным для Сергея было восторженно любить и чувствовать любовь близких. Все время говорить и даже кричать об этом. Остальное для него было второстепенным. И в этом смысле — он все успел.
— Сергей не очень любил день рождения и внимание в свой праздник, и мы вдвоем наверняка бы улетели подальше от всех звонков и поздравлений. Это мог быть Мадрид, где много солнца, Сергей непрерывно разговаривал бы по-испански, рассказывал анекдоты официантам и таксистам. Он был бы громким и восторженным. Как всегда.
Сергей Доренко родился в Керчи. И в эфире называл себя «простым керченским парнишкой». Как сын военного летчика, он часто говорил «я вырос в гарнизонах».
Доренко окончил историко-филологический факультет РУДН. Работал переводчиком в Африке. Карьеру на телевидении начал в 1985 году. В 90-е был ведущим программы «Время» и руководителем Дирекции информационных программ ОРТ.
В период его телевизионной работы за Доренко закрепилось звание «телекиллера». Так описывалась его способность уничтожать своими эфирами репутации политиков. Сам он неоднократно признавался, что не любит этого «прозвища».
В 2005 году Сергей Доренко стал автором и ведущим утренней программы «Разворот» на радиостанции «Эхо Москвы»; с 2008 по 2013 год был главным редактором и ведущим программы «Подъем» на «Русской службе новостей». В 2014 году создал и возглавил радиостанцию «Говорит Москва», где продолжил вести программу «Подъем».
Помимо эфирной и редакторской работы в последние годы Доренко активно развивал свой Telegram-канал «Расстрига». За месяц до смерти журналиста он занимал третье место в рейтинге федеральных Telegram-каналов. На него было подписано более 130 тысяч пользователей. Сейчас этим проектом занимается его вдова и бывшие сотрудники радиостанции «Говорит Москва».
Имея статус одного из главных политических обозревателей страны, в своих эфирах Доренко часто говорил о симпатии к испанской и африканской культурам, много внимания уделял своей страсти к мотоциклам и новым гаджетам. Делал анонсы и обзоры фильмов и сериалов. Он гордился тем, что смотрел новые эпизоды раньше всех и не извиняясь выдавал в эфир спойлеры на утро после премьеры. Доренко постоянно общался со слушателями. Всякого, кто в эфире обращался к нему по имени-отчеству он поправлял: «Пожалуйста, просто Сергей». Не будучи большим любителем светских мероприятий, Доренко часто рассказывал в эфире о своей личной жизни. В том числе об отношениях с женой и детьми. Юлия стала супругой Сергея в 2013 году, сейчас она воспитывает двоих дочерей.
Вместе с ними в июле этого года она выполнила посмертную волю Сергея Доренко — развеяла часть его праха в Керчи.
«Сегодня на рассвете на горе Митридат мы развеяли прах Сергея. Было очень тихо и спокойно. Он сказал мне как-то в своем духе: «Если тебе лень будет ехать в Керчь, спусти меня в канализацию, я сам как-нибудь туда доплыву», — вспоминала Юлия Доренко в своем Telegram-канале.
Вторая часть праха захоронена на Троекуровском кладбище в Москве.
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Прочее , Сергей Доренко , РУДН , Газета.Ru , Первый канал , Эхо Москвы , Радиостанция "Говорит Москва"
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