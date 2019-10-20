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ЦСКА укрепил лидерство в КХЛ, «Салават Юлаев» выиграл «зелёное дерби» 

News.ru + ещё 32 2 часа назад
ЦСКА укрепил лидерство в КХЛ, «Салават Юлаев» выиграл «зелёное дерби»
Фото: News.ru
Единоличный лидер регулярного чемпионата Континентальной лиги (КХЛ) — столичный ЦСКА — одержал 16-ю победу в сезоне (шестую подряд) и упрочил свои позиции в турнирной таблице, набрав 33 очка после 19 проведённых игр.
Московские «армейцы» на своей площадке всухую обыграли челябинский «Трактор» — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0).
Шайбы забросили Иван Телегин (25-я минута), Иржи Секач (51-я) и Михаил Григоренко (59-я).
Голкипер ЦСКА отразил 21 бросок соперника и заработал третий «сухарь» в нынешнем сезоне.
Лидер Восточной конференции казанский «Ак Барс» в гостях уступил в так называемом «зелёном дерби» уфимскому «Салавату Юлаеву» — 1:3 (0:0, 1:2, 0:1).
Победу хозяевам обеспечили точные броски Линуса Умарка (21-я минута), Евгений Лисовец (33-я) и Александр Кадейкин (за семь секунд до финальной сирены, в пустые ворота).
Единственную шайбу у казанцев забросил на 28-й минуте Альберт Яруллин.
Капитан «Ак Барса» Данис Зарипов, проводивший 700-й матч в КХЛ, в середине второго периода подрался с капитаном «Салавата» Умарком.
Несмотря на поражение, «барсы» сохранили за собой первое место в таблице Восточной конференции, имея 28 очков в 18 сыгранных матчах. Уфимцы с 24 очками в 19 играх занимают пятую строчку в таблице «Востока».
Финский «Йокерит» в Хельсинки уступил в овертайме нижегородскому «Торпедо» — 3:4ОТ (2:1, 1:0, 0:2, 0:1).
У «автозаводцев» в основное время отличились Антон Шенфельд (3-я минута), Михаил Варнаков (55-я) и Георгий Мишарин (57-я), авторами голов у хозяев стали Вели-Матти Савинайнен (5-я), Брайан О'Нилл (13-я) и Джон Норманн (27-я).
Победную шайбу за 65 секунд до конца дополнительной пятиминутки забросил нападающий «Торпедо» Куинтон Хауден.
Нижегородцы впервые обыграли «Йокерит» на его площадке в регулярных чемпионатах КХЛ.
Московское «Динамо» в Пекине взяло верх над китайским клубом «Куньлунь Ред Стар» — 2:1 (1:1, 0:0, 1:0).
Капитан «бело-голубых» Вадим Шипачёв, открыв счёт на 8-й минуте в большинстве, забросил свою 200-ю шайбу в КХЛ.
На 15-й минуте Адам Крэкнелл, также реализовав численное преимущество, сравнял счёт. Однако гости вырвали победу благодаря голу Вячеслава Кулёмина на 45-й минуте.
«Адмирал» на своей площадке во Владивостоке, уступая по ходу встречи две шайбы, победил череповецкую «Северсталь» — 5:3 (1:1, 1:2, 3:0).
У «моряков» дубль оформил Денис Вихарев (голы на 3-й и 43-й минутах), сделавший ещё две результативные передачи. По одному разу отличились Мартин Бакош (37-я), Александр Коннов (55-я) и Маркус Юнг (за 45 секунд до финальной сирены).
Авторами голов в составе гостей стали Юрий Трубачёв (8-я минута), Илья Хохлов (27-я) и Адам Лишка (29-я).
«Куньлунь Ред Стар» разорвал контракт с канадским защитником итальянского происхождения Мэттью Майоне, известным своими музыкальными способностями, писал ранее News.ru.
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Прочее , Драки в хоккее , Брайан О'нилл , Александр Кадейкин , Денис Вихарев , Георгий Мишарин , Евгений Лисовец , Куинтон Хауден , Альберт Яруллин , Антон Шенфельд , Адам Лишка , Вели-матти Савинайнен , Мартин Бакош , Михаил Григоренко , Маркус Юнг , Вячеслав Кулемин , Илья Хохлов , Иржи Секач , Александр Коннов , Юрий Трубачев , Вадим Шипачев , Иван Телегин , Адам Крэкнелл , Данис Зарипов , Михаил Варнаков , Салават Юлаев , ХК Ак Барс , ХК Трактор , ХК Северсталь , ЦСКА , Динамо , Торпедо
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