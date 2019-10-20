ЦСКА укрепил лидерство в КХЛ, «Салават Юлаев» выиграл «зелёное дерби»

Единоличный лидер регулярного чемпионата Континентальной лиги (КХЛ) — столичный ЦСКА — одержал 16-ю победу в сезоне (шестую подряд) и упрочил свои позиции в турнирной таблице, набрав 33 очка после 19 проведённых игр.

Московские «армейцы» на своей площадке всухую обыграли челябинский «Трактор» — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0).

Голкипер ЦСКА отразил 21 бросок соперника и заработал третий «сухарь» в нынешнем сезоне.

Лидер Восточной конференции казанский «Ак Барс» в гостях уступил в так называемом «зелёном дерби» уфимскому «Салавату Юлаеву» — 1:3 (0:0, 1:2, 0:1).

Единственную шайбу у казанцев забросил на 28-й минуте Альберт Яруллин

Капитан «Ак Барса» Данис Зарипов , проводивший 700-й матч в КХЛ, в середине второго периода подрался с капитаном «Салавата» Умарком.

Несмотря на поражение, «барсы» сохранили за собой первое место в таблице Восточной конференции, имея 28 очков в 18 сыгранных матчах. Уфимцы с 24 очками в 19 играх занимают пятую строчку в таблице «Востока».

Финский «Йокерит» в Хельсинки уступил в овертайме нижегородскому «Торпедо» — 3:4ОТ (2:1, 1:0, 0:2, 0:1).

Победную шайбу за 65 секунд до конца дополнительной пятиминутки забросил нападающий «Торпедо» Куинтон Хауден

Нижегородцы впервые обыграли «Йокерит» на его площадке в регулярных чемпионатах КХЛ.

Московское «Динамо» в Пекине взяло верх над китайским клубом «Куньлунь Ред Стар» — 2:1 (1:1, 0:0, 1:0).

Капитан «бело-голубых» Вадим Шипачёв , открыв счёт на 8-й минуте в большинстве, забросил свою 200-ю шайбу в КХЛ.

«Адмирал» на своей площадке во Владивостоке, уступая по ходу встречи две шайбы, победил череповецкую «Северсталь» — 5:3 (1:1, 1:2, 3:0).

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