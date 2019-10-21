Объявлена четвертая пятерка претендентов на «Золотой мяч» 

Французское издание France Football опубликовало четвертую пятерку претендентов на «Золотой мяч», передает Sport24.
Как сообщается на странице издания в Twitter, на награду номинированы нидерландский защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк, португальский полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва, корейский нападающий лондонского «Тоттенхэма» Сон Хын Мин, польский форвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски и бразильский нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино.
21 октября постепенно будут объявлены остальные номинанты.
Церемония награждения состоится 2 декабря в Париже в театре «Шатле».
Ранее сообщалось, что France Football опубликовал вторую пятерку претендентов.